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اقتصاد

شعبة السيارات: إنتاج 200 سيارة شهريًا لا يحقق تنمية للصناعة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة السيارات والصناعات المغذية اتحاد الصناعات، إن تطوير الصناعات المغذية صناعة السيارات يحتاج إلى زيادة الانتاج الكمي.

وأضاف  عبد المنعم القاضي، خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030(في ظل التعايش مع جائحة كورونا)، لكن إنتاج حوالي 200 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، لافتا إلى أن صعوبة التصدير من مصر أثر بالسلب على صناعـة السيارات في مصر.

وتابع: كما أن نسبة المكون المحلي الواجبة وهي 45%، كانت أساسًا 60%، وللوزير المُختص أن يخفضّها إلى 40%، إلا أنه حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة بدايةً.

وأشار إلى أن المنتج المحلى يتكون من بعض قطع الغيار، التي يقوم عليها بعض المصنعين بتكلفة أعلى من القطع المستوردة، ومع وضع برنامج لتنمية الصناعات المغذية نحتاج لتقليل التكلفة ودعم قطع الغيار المستوردة.

وشدد على ضرورة زيادة المنتج المحلي والإنتاج الكمي، وجذب مصانع لإنتاج الأجزاء وتوفير حوافز دعم للصناعــة، بجانب وجود رؤية واضحة للحكومة المصرية لصناعـة السيارات. 
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