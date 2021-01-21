شعبة السيارات: إنتاج 200 سيارة شهريًا لا يحقق تنمية للصناعة

قال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة السيارات والصناعات المغذية اتحاد الصناعات، إن تطوير الصناعات المغذية صناعة السيارات يحتاج إلى زيادة الانتاج الكمي.





وأضاف عبد المنعم القاضي، خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان ت وطين وتعميق التصنيع في مصر : على طريق التنمية المستدامة 2030(في ظل التعايش مع جائحة كورونا)، لكن إنتاج حوالي 200 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، لافتا إلى أن صعوبة التصدير من مصر أثر بالسلب على صناعـة السيارات في مصر.





وتابع: كما أن نسبة المكون المحلي الواجبة وهي 45%، كانت أساسًا 60%، وللوزير المُختص أن يخفضّها إلى 40%، إلا أنه حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة بدايةً.





وأشار إلى أن المنتج المحلى يتكون من بعض قطع الغيار، التي يقوم عليها بعض المصنعين بتكلفة أعلى من القطع المستوردة، ومع وضع برنامج لتنمية الصناعات المغذية نحتاج لتقليل التكلفة ودعم قطع الغيار المستوردة.



