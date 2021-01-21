3 مرشحين لتولي تدريب تشيلسي حال إقالة لامبارد

يبحث نادي تشيلسي الإنجليزي عن مدرب جديد أكثر خبرة واحترافية ليحل بديلا لفرانك لامبارد، المدرب الحالي، واللاعب الأسطورة السابق للنادي.





ويواجه لامبارد موجة من الضغوطات المتزايدة داخل النادي والغضب الكبير بعد هزيمة النادي أمام ليستر سيتي الثلاثاء الماضي بهدفين ليصعد ليستر إلى قمة ترتيب الدوري ويتخلف رجال لامبارد عنهم بتسع نقاط كاملة ليستقر في المركز الثامن.



