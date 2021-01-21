"أزهر مطروح" تطلق مسابقة لاختيار أفضل فيديو تفاعلي على المنصات التعليمية

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن إطلاق مسابقة تنشيطية بين معلمي ومعلمات منطقة مطروح الأزهرية لاختيار أفضل فيديوهات تفاعلية على المنصات التعليمية الخاصة بالمنطقة على مستوى الإدارات الثلاث، وذلك بهدف إنجاح المنصات التعليمية وتعزيز مستهدفاتها ومخرجاتها بشكل إيجابي لصالح الطلبة، ومن ثم أولياء أمورهم.









وقال «سالم » في تصريح له، إن المسابقة سيتم إطلاقها على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث لاختيار أفضل فيديو تفاعلي وأفضل إعداد للمحتوى، مشيرًا إلى أن الفئات المستهدفة من المسابقة هم أفضل منسق للمنصة على مستوى المنطقة، وأفضل أخصائي تطوير تكنولوجي وأفضل معلم متفاعل على مستوى كل إدارة، وأفضل معهد متفاعل على مستوى كل إدارة.











وأوضح أن هناك ضوابط ومعايير تم وضعها لكل فئة للالتزام بها، كما تم عمل استمارات توضيحية لضوابط المسابقة، وتم توزيعها على جميع الإدارات من خلال مديري المراحل ومتابعتها من خلال الموجهين ومديري الإدارات، على أن يتم إعلان الفائزين من قِبل لجنة تقييم مشكلة من المنطقة.











ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين من قبل رئيس الإدارة المركزية ومنحهم شهادات التقدير ودرع تذكاري للمنطقة.