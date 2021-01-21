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محافظات

محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألف طلب تصالح حتى الآن

الخميس 21/يناير/2021 - 08:51 م
محافظ بني سويف: 124
محافظ بني سويف: 124 ألف طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم" بلغ 124 ألفا و445 طلبا على مستوى  المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة  3 أشهر  طبقا لقانون التصالح ،والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال الشهر الجاري،بينما يسدد 35%  إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم ، وتصل إلى 40%  إذا تم السداد خلال مارس المقبل.

كما شدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

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وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
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