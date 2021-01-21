الأوقاف توقع بروتوكولات تعاون مع 14 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات

وقعت وزارة الأوقاف أربعة عشر بروتوكولا مع أربع عشرة جامعة ، وهي : ( جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا ) . وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات .
وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري .
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن توقيع الوزارة بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بالمحافظات لتدريب الأئمة لا يلغي الدور التي تقوم به الأكاديمية الدولية لإعداد الأئمة والواعظات ولا تؤثر على أعمال التدريب بها، لافتا الى أن عدد المتدربين في الأكاديمية لا يتخطى 2000 إمام سنويا وهو عدد قليل بالمقارنة بأعداد الأئمة على مستوى الجمهورية .
وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن تدريب الأئمة في الجامعات المصرية يفيد بشكل أكبر أئمة المحافظات النائية وهو ما حدث الجمعة الماضية حيث تم توقيع بروتوكول مع جامعة أسوان لتدريب أئمة أسوان والأقصر وقنا وهذا لا يمنع تدريبهم في القاهرة، حيث يتم تدريب بعضهم ولكن ليس جميعهم.
وأوضح جمعة أن هذه البروتوكولات تتضمن تدريب الأئمة على علوم النفس والاجتماع وقواعد اللغة العربية بعيدا عن العلوم الشرعية، كاشفا عن توقيع بروتوكولات مع جامعات المنصورة وبورسعيد وعين شمس وجامعة الأزهر بالقاهرة وسيتم تعميم هذا البروتوكول مع أغلب الجامعات المصرية لتخفيف الضغط على الأكاديمية وأيضا تخفيف معاناه السفر على عدد كبير من الأئمة .