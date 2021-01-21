هبة القدسي: بايدن أول رئيس يتخذ 17 قرارا في أول يوم عمل

قالت هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن ، إن ملامح التغييرات التي يقوم بها الرئيس بايدن الآن توضح أنه سيقوم بطى صفحة الرئيس السابق ترامب ويبطل الكثير من السياسات التي اتخذها فيما سبق، وذلك في مجال الهجرة والمناخ والانضمام مرة أخرى إلى منظمة الصحة والمناخ.



وتابعت "القدسي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن بايدن منح الجنسية الأمريكية لما يقارب من 11 مليونا من القادمين بطريقة غير شرعية، معقبة: بايدن أصدر مايقارب من 17 قرارا في يومه الأول.



وأضافت، بايدن يعد أول رئيس يقوم بهذا العدد من القرارات في يومه الأول، منوهة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من القرارات خلال الـ 10 أيام القادمة، فهو يهدف إلى قلب قرارات ترامب والدفع بتقريرات جديدة.



وأكملت: شوارع أمريكا منقسمة وتنتشر السيارات العسكرية وقوات الجيش في كل شوارع واشنطن، وهذا الأمر لم يحدث من قبل، معقبة: بادين فرض ارتداء الكمامة في المباني الحكومية والفيدرالية.



وأشارت إلى أن كل قرارات بايدن الجديدة واجهت انتقادات من قبل الجمهوريين، مشيرة إلى أن بايدن يعمل على إلغاء حظر السفر بين البلاد.



