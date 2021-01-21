مونديال اليد.. مارين شيجو رجل مباراة كرواتيا والبحرين

وجاء حصد الحارس اللقب بعد مساهمته في فوز فريقه، والتربع على صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا قبل ختام الجولة، وفقا للإحصائيات التي أسفرت عنها المباراة.





وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا والبحرين، منتخبا الدنمارك وقطر اللذين يتواجهان في ختام مباريات الجولة، فضلًا عن منتخبي الأرجنتين واليابان.





ونجح منتخب كرواتا في الفوز على البحرين بمباريات المجموعة الثانية من الدور الرئيسى من بطولة العالم لليد بنتيجة 18\28 ، بفارق 10 اهداف ، ليواصل منتخب كرواتيا تقديم عروضه القوية في البطولة ، واعتلى بهذا الانتصار المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما واصل المنتخب البحريني تذيل المجموعة بلا رصيد.