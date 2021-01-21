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فن

عرض فيلم قبل الأربعين في دور العرض

الخميس 21/يناير/2021 - 10:41 م
أبطال الفيلم
أبطال الفيلم
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نبيل العدوي

أخيرا بعد تأجيل، كشف فريق عمل فيلم "قبل الأربعين" عن طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 فبراير المقبل.

"قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس.

الفيلم من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور احداثه في إطار رعب نفسي عنيف، ومستوحاة من قصص واقعية عايشها منتج العمل.


ويعيد الفيلم الفنانة داليا مصطفى إلى السينما بعد غياب 12 عامًا، منذ ظهورها في فيلم طباخ الرئيس" مع بطولته طلعت زكريا وخالد زكى وأشرف زكى وعلاء مرسى وسعيد طرابيك وجمال إسماعيل وضياء الميرغنى.

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