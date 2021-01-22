القومي للبحوث الفلكية: مصر أول دولة اكتشفت كوكب بلوتو.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر هي اول دولة اكتشفت كوكب بلوتو.





وأضاف "القاضي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اكتشاف نجوم جديدة وتم تسجيلها باسم مصر، متابعا: "نعمل مع الصين علي إنشاء المحطة رقم 2 عالميا لرصد الحطام الفضائي".





وأشار إلي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية كان أول معهد يقوم بتصوير كوكب بلوتو عام 1929، والذي أعلن عنه بشكل رسمي عام 1930.





وأوضح أن المعهد يهتم برصد الزلازل والكشف عن المياه الجوفية والثروات المعدنية، معقبا: "لدينا 75 محطة لرصد الزلازل وموزعة علي مختلف محافظات الجمهورية".



