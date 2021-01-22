مدرب منتخب إسبانيا يكشف سر فوز فريق اليد أمام ألمانيا في كأس العالم

يعتقد خوردي ريبيرا مدرب منتخب إسبانيا أن فريقه حقق فوزا هاما على ألمانيا بنتيجة 32-28 ضمن مباريات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.





وقال ريبيرا في المؤتمر الصحفي للقاء: "أعتقد أن اليوم حققنا فوزا هاما على ألمانيا وهي خطوة هامة لنا نحو التأهل لربع النهائي في بطولة العالم".

وأضاف: "أعتقد أن المباراة كانت مقسمة على 3 أجزاء لمدة 45 دقيقة وقد نجحنا في إدارتها بشكل جيد، وحققنا عودة قوية في اللقاء بعد التأخر في الشوط الثاني لذلك كان الفوز مستحقا".





وأتم: "حسابيا نحن قد تأهلنا لربع النهائي لكن أمامنا مباراتين نسعى للفوز بكلاهما وضمان التأهل للدور المقبل وتحقيق أهدافنا في البطولة".

