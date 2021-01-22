ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب منتخب إسبانيا يكشف سر فوز فريق اليد أمام ألمانيا في كأس العالم

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
يعتقد خوردي ريبيرا مدرب منتخب إسبانيا أن فريقه حقق فوزا هاما على ألمانيا بنتيجة 32-28 ضمن مباريات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وقال ريبيرا في المؤتمر الصحفي للقاء: "أعتقد أن اليوم حققنا فوزا هاما على ألمانيا وهي خطوة هامة لنا نحو التأهل لربع النهائي في بطولة العالم".
وأضاف: "أعتقد أن المباراة كانت مقسمة على 3 أجزاء لمدة 45 دقيقة وقد نجحنا في إدارتها بشكل جيد، وحققنا عودة قوية في اللقاء بعد التأخر في الشوط الثاني لذلك كان الفوز مستحقا".

وأتم: "حسابيا نحن قد تأهلنا لربع النهائي لكن أمامنا مباراتين نسعى للفوز بكلاهما وضمان التأهل للدور المقبل وتحقيق أهدافنا في البطولة".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف.. تفاصيل

في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه