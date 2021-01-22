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رياضة

إيهاب الكومي: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يهتم بقضايا الشباب والرياضة.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال إيهاب الكومي، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، يهتم بقضايا الشباب والرياضة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين خلال حملته الانتخابية في دائرة الجيزة قام بجولات في مراكز الشباب التابعة لدائرته الانتخابية.

وتابع إيهاب الكومي أن هناك نادي سيراميكا كليوباترا الذي ينافس في الدوري الممتاز موضحا أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتحدث عن قضايا الشباب والرياضة.

وأشار  إلى أن النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب من القامات الكبيرة في العمل السياسي.

وتابع أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة نجح في نقل الرياضة بعد خالد عبد العزيز، وزير الشباب السابق إلى مستوى آخر، بعد النهوض بمراكز الشباب والأندية وأحدث طفرة حقيقية في الرياضة.
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