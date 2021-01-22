الاتحاد الأوروبي يقر تعديلات في مناطق انتشار سلالات كورونا الجديدة

اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على إجراء تعديل في التصنيف اللوني الخاص بالأوضاع الوبائية حيث قرروا إضافة اللون الأحمر القاتم لتحديد مناطق انتشر سلالات جديدة لفيروس كورونا.





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فود دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس في بروكسل عقب قمة افتراضية لزعماء دول التكتل: "سنكون بحاجة إلى إجراءات دقيقة لإبقاء حدودنا مفتوحة وضمان بقائنا في الأمان. يجب علينا تحسين نظام التصنيف على الخارطة لتحديد مناطق الخطر المترفع".





وذكرت فون دير لاين: "لهذا السبب نعلن إضافة فئة جديدة وهي المناطق الحمراء القاتمة، أي أراض تنتشر فيها سريعا سلالات جديدة للفيروس".





وأضحت أن كل الوافدين من هذه المناطق سيكون عليهم، خلال الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، إجراء فحوص خاصة بفيروس كورونا قبل السفر والخضوع لحجر صحي بعد الوصول، وأضافت: "نظرا لصعوبة الأوضاع يمكن أن يتم إصدار إرشادات قطعية تحذر من كل التنقلات غير الضرورية".



