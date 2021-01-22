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الحمل والشيخوخة.. اكتشف أسباب الإصابة بجلطة الأوردة العميقة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:31 ص
الحمل والشيخوخة..
الحمل والشيخوخة.. اكتشف اسباب الاصابة بجلطة الأوردة العميقة
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اسماء محمد
تعد الجلطة من اخطر الامراض التى تسبب مضاعفات خطيرة على صحة الانسان وحياته لذا يجب علينا معرفة الاسباب التى تؤدى للاصابة بها والابتعاد عنها لتجنب كل هذه المخاطر.

ذكر موقع "مايوكلينك" أن أي شيء يمنع الدم من التدفق أو التجلط بشكل طبيعي يمكن أن يسبب جلطة دموية، وتتمثل الأسباب الرئيسية للإصابة بجلطات الأوردة العميقة في تلف الوريد من الجراحة أو الصدمة والالتهاب بسبب العدوى أو الإصابة.

العمر: يزيد العمر فوق 60 عامًا من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

الجلوس لفترات طويلة: مثل القيادة أو الطيران، عندما تظل ساقيك ثابتة لساعات ، لا تنقبض عضلات ربلة الساق، تساعد تقلصات العضلات بشكل طبيعي على الدورة الدموية.

الراحة في الفراش لفترات طويلة: مثل أثناء الإقامة الطويلة في المستشفى أو الشلل. يمكن أن تتكون جلطات الدم في ربلة الساق إذا لم تتحرك عضلات الربلة لفترات طويلة.

الإصابة أو الجراحة: يمكن أن تؤدي إصابة الأوردة أو الجراحة إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

حبوب منع الحمل: (موانع الحمل الفموية) أو العلاج بالهرمونات البديلة كلاهما يمكن أن يزيد من قدرة الدم على التجلط.

زيادة الوزن أو السمنة: تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط في أوردة حوضك ورجليك.

التدخين: يؤثر التدخين على تخثر الدم والدورة الدموية ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة .

السرطان: بعض أنواع السرطان تتسبب في زيادة المواد الموجودة في الدم المسببة لتجلط الدم و تزيد بعض أشكال علاج السرطان أيضًا من خطر الإصابة بجلطات الدم.

الحمل: يزيد الحمل من الضغط في أوردة الحوض والساقين. النساء المصابات باضطراب التخثر الوراثي معرضات بشكل خاص للخطر، يمكن أن يستمر خطر حدوث جلطات دموية من الحمل لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد ولادة طفلك.

السكتة القلبية: هذا يزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة والانسداد الرئوي. نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب يعانون من قصور في وظائف القلب والرئة ، فإن الأعراض الناتجة عن انسداد رئوي صغير تكون أكثر وضوحًا.

التهاب الأمعاء: تزيد أمراض الأمعاء ، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي ، من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة .

عوامل وراثية: وهناك تاريخ شخصي أو عائلي من الاصابة بجلطات الاوردة العميقة أو PE، إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك مصابًا بواحد أو كلاهما ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة .

الجينات وعلم الوراثة: يمتلك بعض الأشخاص عوامل أو اضطرابات وراثية ، مثل العامل الخامس لايدن ، التي تجعل تجلط الدم لديهم أسهل، قد لا يتسبب الاضطراب الوراثي من تلقاء نفسه في حدوث جلطات دموية ما لم يقترن بواحد أو أكثر من عوامل الخطر الأخرى.

لا يوجد عامل خطر معروف، في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث جلطة دموية في الوريد دون وجود عامل خطر أساسي واضح، هذا يسمى VTE غير المبرر .

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