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محطات التحلية.. خطة طموح لتعظيم الموارد المائية في مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:06 ص
محطات التحلية
محطات التحلية
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه حسام حداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "محطات التحلية ... خطة طموح لتعظيم الموارد المائية"، إذ تتبنى القيادة السياسية استراتيجية قومية لمعالجة وتحلية مياه البحر عبر إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحلية في المحافظات الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. 

وتستهدف القيادة السياسية أيضًا، التوسع في مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات، وكل ذلك يأتي مواكبًا لخطة طموح تنفذها الدولة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه البحر والمياه المستخدمة في عمليات الري أو المهدرة خلال توصيل مياه الشرب إلى المستخدمين عن طريق محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية. 

وتمتلك مصر حاليًا 65 محطة تحلية من مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ750 ألف متر مكعب يوميًا منتشرة في عدد من المحافظات الساحلية مثل مطروح وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء بجانب أنه يتم حاليًا تنفيذ 19 محطة جديدة بتكلفة تقدر بـ11 مليار جنيه.
 
وتعمل وزارة الإسكان على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر وهو ما سيتحقق على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ 4 محطات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لمدينة الحمام بمرسى مطرح و3 محطات أخرى في سفاجا والقصير ومرسى عل
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