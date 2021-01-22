بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

يأتي ذلك بعدما كتب، الملحن آدم حسين -زوج الفنانة شاهيناز- عبر حسابه على فسبوك، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».

وطرحت المطربة شاهيناز، من ألبومها الجديد أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفى الريدي وأيمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام آدم حسين بالتلحين.









وطرحت شاهيناز مؤخرا أغنية "شبكنى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت حتى الآن نسب استماع عالية.









يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى.