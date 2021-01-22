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فن

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:15 ص
شاهيناز
شاهيناز
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سعيد فراج
كتب عصام نصر الدين -مدير أعمال المطربة شاهيناز- عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منشورًا كشف من خلال تطورات حالة شاهيناز بعد نقلها للمستشفى ليلة أمس الخميس 21 يناير.

وكتب مدير أعمال شاهيناز، قائلا «نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى أعدوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل».


يأتي ذلك بعدما كتب، الملحن آدم حسين -زوج الفنانة شاهيناز- عبر حسابه على فسبوك، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم». 

وطرحت المطربة شاهيناز، من ألبومها الجديد أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفى الريدي وأيمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام آدم حسين بالتلحين.


وطرحت شاهيناز مؤخرا أغنية "شبكنى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت حتى الآن نسب استماع عالية.


يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى.
بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز
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