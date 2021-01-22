ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:00 م
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة
Advertisements
علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


أقرأ ايضا...سعر الدولار اليوم الجمعة 22-1-2021

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 17-11-2020

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 16-12-2020

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 25-12-2020

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم 29-12-2020

فى اول أيام 2021... تعرف على بيع وشراء الريال السعودى الجمعة

تعرف على سعر الريال السعودي بختام تعاملات الجمعة 1-1-2021

ترشيحاتنا

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

مدحت شلبي: ديون الزمالك 70 مليون جنيه من المجلس السابق

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

لو ندهتك مفيش مفر ياولدي.. معلومات عن أسطورة النداهة في الأرياف

نجم الدحيل القطري لـ صدى البلد: الفوز على الأهلي ليس مستحيلا.. وهدفنا التتويج بمونديال الأندية

Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي