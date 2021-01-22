ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:00 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الجمعة
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.67 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .


وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،المصرف العربى الدولى،العقارى المصرى العربى،فيصل الاسلامى ،العربى الافريقى الدولى،بلوم ،المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،ابوظبى الاولFAB ،قناة السويس،اتش اس بى سى HSBC ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.

أقرأ ايضا ..البورصة تربح 15.5 مليار جنيه في أسبوع


وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر ، الاهلى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنك عودة نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020

سعر الدولار اليوم 17 -11-2020

سعر الدولار اليوم 16 -12-2020

سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأحد 20-12-2020

ترشيحاتنا

حكاية أكبر لوحة لآية الكرسي.. أحمد نبوي: نفذتها يدويًا في 243 ساعة.. تفاصيل

أجمل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه لعلك تصادف ساعة الإجابة

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

خد معاه حاجة تانية.. شرط عجيب لبيع الدواء في لبنان

مفيش أمطار.. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق صباحا الطقس غدا شديد البرودة

تعرف على الشيخ الذي قرأ في أول صلاة تنقلها الإذاعة من مسجد الحسين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور