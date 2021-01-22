سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 22-1-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.67 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،المصرف العربى الدولى،العقارى المصرى العربى،فيصل الاسلامى ،العربى الافريقى الدولى،بلوم ،المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،ابوظبى الاولFAB ،قناة السويس،اتش اس بى سى HSBC ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر ، الاهلى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنك عودة نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.67 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،المصرف العربى الدولى،العقارى المصرى العربى،فيصل الاسلامى ،العربى الافريقى الدولى،بلوم ،المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،ابوظبى الاولFAB ،قناة السويس،اتش اس بى سى HSBC ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..البورصة تربح 15.5 مليار جنيه في أسبوع
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصر ، الاهلى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنك عودة نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.