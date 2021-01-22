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رياضة

المصائب تتوالى.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:46 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
أعلن نادي ريال مدريد إصابة  فيديريكو فالفيردي نجم الفريق، قبل مواجهة  ألافيس المقرر لها غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية  التي أجريت اليوم لـ فالفيردي، أثبتت معاناته من إصابة في العضلة المقربة الطويلة من ساقه اليمنى.

كان ريال مدريد أعلن منذ قليل إصابة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وودع فريق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 3 - 3، في الدور نصف النهائي، كما ودع كأس ملك إسبانيا  من دور الـ 32، بعد الهزيمة أمام الكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بنتيجة 2 -1. 

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 44 نقطة. 

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات. 

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