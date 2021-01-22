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رياضة

فرج عامر مهاجما لاعبي بيراميدز: الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:14 م
فرج عامر
فرج عامر
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عبدالله هشام
هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة لاعبي بيراميدز في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : عيب على لاعبي بيراميدز اللي بملايين يتصنعوا الإصابة والتمثيل داخل استاد الإسكندرية في مواجهة سموحة.. هي الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل.


وانتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين فريق بيراميدز ومنافسه سموحة، في المباراة المقامه حاليا، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفي عادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وتعادل مصطفي فتحي لسموحة في الدقيقة 39 . 

وفي وقت سابق قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز بعد إصابته بـ كورونا 

وجاء تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي : الهانى سليمان ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

فرج عامر مهاجما لاعبي بيراميدز: الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل
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