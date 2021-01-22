عضو دفاع النواب في عيد الشرطة: بطولات وتضحيات الداخلية ستظل محفورة في قلوب المصريين

تقدم اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بالتهنئة الي الرئيس السيسي والي وزارة الداخليه واللواء محمود توفيق وزير الداخليه بمناسبة عيد الشرطه الـ 69، مؤكدا بان بطولات وتضحيات الشرطه ستظل محفوره في قلوب المصريين .





واضاف خلف الله في تصريحات له اليوم، ان نواب الشعب يقدرون جهود رجال الشرطه فى حفظ الأمن ودورهم البارز فى خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن .





واضاف خلف الله ان لجنة الدفاع والامن القومي تثمنً الدور الوطني الكبير الذي يقوم به ضباط وافراد جهاز الشرطه ، وكل الدعم لهم فيما يحتاجونه من تشريعات تساهم في ، اداء رسالة الامن الساميه التي اقسم عليها ابناء المنظومه الشرطيه ، مقدما الشكر لكل الادارات والقطاعات والافرع بوزارة الداخليه وعلي راسها ، قطاع الامن الوطني ، وقطاع الامن العام ومكافحة الجريمه وكافة افراد المنظومه علي الدور المهم الذي يبذلونه لتحقيق الأمن بأنحاء الجمهوريه والتضحيات الغالية في سبيل رفعة وتقدم وطننا الغالي.