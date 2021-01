لمستخدمي أندرويد.. 7 خطوات تكشف لك أي التطبيقات تتنصت عليك

توجد العديد من أجهزة الاستشعار على هاتفك الذكي، واثنان منها يعتبران أكبر مشاكل اختراق الخصوصية هما الكاميرا والميكروفون، ولعلك لا تريد أن تستخدم التطبيقات إلى هذه الخواص دون علمك والتي تعد تلك الخطوة أسهل الطرق للتجسس عليك.





من المهم أن تتحقق بشكل روتيني من أذونات التطبيق بشكل دوري، لذا يقدم لك موقع "how to geek"، كيفية التعرف على التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى مستشعرات الكاميرا والميكروفون دون إذنا منك.





كيفية معرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون والكاميرا على هواتف أندرويد:





أولا: افتح قائمة الإعدادات على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، عن طريق التمرير سريعًا لأسفل من أعلى الشاشة.









ثانيا: اذهب إلى قسم الخصوصية Privacy.









ثالثا: حدد مدير الأذونات .Permission Manager.









رابعا: يعرض مدير الأذونات جميع الأذونات المختلفة التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها، مثل "الكاميرا" و "الميكروفون"، اضغط على أي منهما للمتابعة.









خامسا: سيعرض كل تطبيق التطبيقات في أربعة أقسام: "مسموح بها طوال الوقت Allowed All the Time" و "أثناء الاستخدام فقط Only While in Use" و "اسأل كل مرة Ask Every Time" و "معطل Disabled".









سادسا: لتغيير هذه الأذونات، انقر فوق أحد التطبيقات من القائمة، ما عليك سوى تحديد الإذن الجديد.









سابعا: يمكنك القيام بذلك لكل من أذونات الكاميرا والميكروفون.