وفاة مساعد مدير أمن المنوفية السابق بفيروس كورونا

توفي اليوم اللواء فوزي العناني مساعد مدير أمن المنوفية السابق إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد الرحمن الرحيم بمسقط راسه بقرية نقباس التابعة لمركز بنها بعد ان لفظ المتوفى أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات بالقاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.









يذكر أنه المتوفى بالمعاش حاليا وكان يشغل مساعد مدير أمن المنوفية السابق.





من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية بموقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة ، حال عدم إلتزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.





واشار المحافظ إلى أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء قد قامت بتحرير 9119 محضر مخالفة ، وذلك منذ تطبيق القرار في 3 يناير الجاري موجها الشكر للقيادات الأمنية على الجهد المبذول وانتشارهم المكثف بالشوارع لتطبيق القانون حرصا على صحة وأرواح المواطنين.





وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.