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أخبار العالم

بريطانيا تفجر مفاجأة بشأن فعالية اللقاحات أمام سلالة كورونا المتحورة

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:22 م
بريطانيا: فعالية
بريطانيا: فعالية لقاح كورونا قد تنخفض أمام السلالة المتحورة
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قسم الخارجي

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن المؤشرات الأولية تؤكد أن فعالية لقاحات فيروس كورونا قد تنخفض بنسبة 50% أمام سلالة كورونا المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وحذر الوزير البريطاني من أن تفشي سلالة كورونا المتحورة بشكل واسع في المملكة المتحدة، يمكن أن يفسد حملة التطعيم في بريطانيا ويعيد البلاد إلى المربع الأول، وفقا لصحيفة "دايلي ميل.

وتحدث هانكوك في مقطع فيديو عن أدلة على أن سلالة كورونا المكتشفة في جنول إفريقيا، تقلل من فعالية لقاح كورونا بنسبة 50%.

ورغم ذلك، يقول الوزير البريطاني إن هذه البيانات ليست مؤكدة، بحسب الصحيفة.

وأدى ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا إلى حالة من الجدل، حيث يرى بعض العلماء أنها مقلقة أكثر من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.

وفي منتصف ديسمبر، أعلنت بريطانيا رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%.
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