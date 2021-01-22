متى يمكن للأطفال الحصول على لقاح كورونا؟ أحمد فايق يوضح

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، تقريرا حول مجموعة من الدراسات خاصة بفيروس كورونا والتي أشارت إحداها إلى بعض الأسئلة التي أجابت عنها دورية علمية متخصصة، بشأن موقف الأطفال من الحصول على لقاح فيروس كورونا، إذ أشارت إلى أنه لا يجوز حصول الأطفال على لقاح كورونا.





وتابع فايق خلال تقديمه حلقة اليوم، :"أقرب وقت قد يحصل الأطفال فيه علي لقاح كورونا؛ في شهر أغسطس المقبل، وحتى الآن لم تجر تجربته على الأطفال دون سن الـ12 سنة، أما لقاح موديرنا فهو يصلح لمن يبلغون 18 سنة وأكثر، وفايزر لأكبر من 16 سنة، وهناك تجارب تتم على 12 سنة إلى 17 سنة .. وكانوا محتاجين إلى 3000 متطوع وتطوع 800 فقط".





وأوضح أن هناك دراسة اكتشفت أن 10% من المرضى عانوا من الأعراض لمدة شهر كامل من التعافي ومن 1.5% إلى 2% من المرضى تستمر معهم بعض الأعراض لمدة 3 أشهر.