برلمانى يوضح موعد قدوم أفواج سياحية من روسيا

علق النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، على وصول وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، الموافق، لتفتيش على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر بهدف استئناف الرحلات السياحية مرة أخرى، قائلًا" خطوة ايجابية تصب في مصلحة الدولة وخاصّة قطاع السياحة".









أضاف "وطنى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة رسخت علاقات قوية مع الجانب الروسي في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن استئناف الرحلات الجوية الروسية المتوقفة منذ أواخر 2015 إلى المنتجعات السياحية المصرية مرة أخرى يؤكد نجاح هذه العلاقات.









أوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة منذ بداية جائحة كورونا وهى تتبع الاجراءات الاحترازية واجراءات الأمن والسلامه في المطارات المصرية خاصة بعد استتئناف الرحلات الجوية بعد توقفها خلال فترة الحظر، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة نشهد انتعاشه في القطاع السياحي خاصة مع استئناف هذه الرحلات السياحية.





وتابع:" ارسال وفد من قبل الجانب الروسي للتفتيش على اجراءات الأمن والسلامه بالمطارات المصرية يؤكد حرص روسيا على تأمين الرحلات قبل تحديد موعدها".





يذكر أن تفتيش الروسي مرتقب تنتظره مطارات مصر السياحية، خلال الأسبوعين المقبل وتحديدًا في الفترة ما بين 27 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وذلك بعد مرور نحو عام من أخر الزيارات التي أجرتها اللجان الروسية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، استعدادًا لاستئناف الرحلات السياحية الروسية المباشرة مرة أخرى إلى المنتجعات المصرية، بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.





بحسب مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، كشفت أنه منتظر أن يصل وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 يناير، ينقسم إلى فريقين أحدهما يتوجه إلى مطار الغردقة الدولي والأخر إلى مطار شرم الشيخ، لبدء تفتيشًا دوريًا على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول بالمطارين والإجراءات المطبقة أيضا على الرحلات الجوية المغادرة من المدن المصرية والقادمة أيضًا من الخارج.