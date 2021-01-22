ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تقترب من 24 مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:28 م
حمزة نمرة
حمزة نمرة
Advertisements
محمد نحلة
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 24 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة، ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة ..  إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تريند رقم 1 على يوتيوب

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تتخطى 4 ملايين مشاهدة وتواصل تصدر يوتيوب.. فيديو

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تريند رقم 8 على اليوتيوب

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تقترب من 7 ملايين مشاهدة

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تحقق 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تكسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

مونديال اليد.. مصر تكتسح بيلاروسيا بفارق 9 أهداف في الدوري الرئيسي

بيان عاجل من الإمارات بشأن صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية

هل هناك اتصالات بين الرياض ونظام بشار الأسد؟ وزير الخارجية السعودي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

7 أنواع من الزيوت الطبيعية تعالج الشخير.. تعرف عليها

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور