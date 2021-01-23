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سيارات

وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور

السبت 23/يناير/2021 - 07:20 ص
وحش مرسيدس العتيق..تعرف
وحش مرسيدس العتيق..تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية
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صبري طلبه
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورًا لسيارة رائعة تحمل نجمة مرسيدس الشهيرة، وهي النسخة الأسطورية W126  صاحبة القدرات الخاصة، ولكن يبدو أن هذه الأيقونة بالفعل تحمل معها العديد من الأسرار ومهارات المناورة، خاصة أنها انضمت في فترة الثمانينيات لأسطول سيارات الشرطة الألمانية.

زودت السيارة مرسيدس طراز W126 بعدة انواع من المحركات و منها، محرك سداسي الأسطوانات 2600 سي سي بقوة 165 حصان، و بعزم اقصى للدوران بلغ 228 نيوتن/متر، وبهذه المواصفات جعلتها تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 10.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 10.7 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم.

ثم جاءت بمحرك سداسي الأسطوانات أيضا ولكن 2800 سي سي و زيادة في قدرة الأحصنة والتي بلغت قوة 185 و بعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/متر، جعلها تلقص الفارق الزمني من وضعية الانطلاق بفارق اقل نسبيًا، ثم واصلت قوتها عبر محرك من ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4200 سي سي يولد قوة 215 حصان.

و ضمت أيضًا باقة أخرى من المحركات كلاهما ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5000 سي سي بقوة 260 حصان، و الأخر 5500 سي سي ينتج قوة تتراوح ما بين 268 إلى 300 حصان.

جميع الحزم الفنية توفرت في مرسيدس-بنز الفئة S للطراز الاسطوري W126 ولكن بإختلاف المسميات الخارجية، و تميز التصميم الخارجي للسيارة بعدة عناصر هامة ومنها، طول السيارة و أبعادها الهيكلية، و كونها واحدة من السيارات الكلاسيكية أيضا، شملت أيضا مصابيح مرعة كبيرة تميزها مساحات المصابيح الصغيرة، وشكبات أمامية فضية متعددة المقاطع، إلى جانب المقصور الفخمة كعادة الصانع الالماني العريق مرسيدس.
وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور
وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور
وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور
وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور
وحش مرسيدس العتيق.. تعرف على قدرات سيارة الشرطة الألمانية | صور
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