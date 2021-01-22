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رياضة

مونديال اليد.. المدرب العام لمنتخب مصر: لا بديل عن الفوز على سلوفينيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، أنه لا بديل عن الفوز على سلوفينيا بالجولة الأخيرة للدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر.

وقال أبو المجد في تصريحات تليفزيونية إن اللاعبين قدموا عرضًا طيبًا أمام بيلاروسيا موضحًا أن المنتخب ذاكر خصمه وعرف نقاط قوته وضعفه، مشيرًا إلى أن طريقة لعبه مثل روسيا.

ولفت إلى أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني روبرتو باروندو حرص على إشراك جميع اللاعبين في القائمة من أجل الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل لقاء سلوفينيا في ظل التفوق على بيلاروسيا.

وأوضح أن المنتخب يسعى لتقليل الفوارق بين العناصر الأساسية والبديلة، كما أن اللاعبين الكبار مثل أحمد الأحمر لهم دور مهم للغاية في الفريق ونقل الخبرات.

من جانبه، قال عمر الوكيل لاعب منتخب مصر في تصريحات تليفزيونية إن الفراعنة استحقوا الفوز الكبير على بيلاروسيا بنتيجة 35-28 في الجولة الثانية للدور الرئيسي.

وأوضح أن الجميع في حالة ترابط داخل منتخب مصر من أجل تحقيق الهدف المطلوب وعبور الدور الرئيسي والوصول لمرحلة الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي.

وأشار إلى أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام بيلاروسيا وسيغلق الملف سريعًا للتركيز في لقاء سلوفينيا.
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