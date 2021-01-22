دوري القسم الثاني.. مواجهات صعبة بالجولة العاشرة بمجموعة الصعيد غدا

تنطلق غدا السبت منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ،وتشهد الجولة مواجهات نارية ، بين الشرقية للدخان وقنا ،والألومنيوم وسمسطا ،وسوهاج والمنيا ،لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز .









1- الشرقية للدخان وقنا الرياضي









يستقبل فريق قنا الرياضي بقيادة عبدالرحيم همام ، نظيرة فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم ، في مباراة هامة وصعبة ومرتقبة لكلا الفريقين ،حيث يسعي فريق الدخان للحفاظ علي صدارة مجموعة الصعيد ،بينما يسعي قنا لتحسين النتائج بالفترة الأخيرة ،ومعاودة الإنتصارات .









يخوض الشرقية للدخان اللقاء برصيد ٢٢ نقطة محتلا المركز الأول بينما يحتل فريق قنا المركز الثالث عشر برصيد ٩ نقاط .





وشهدت الجولة الماضية فوز الشرقية على الألومنيوم بهدفين للاشئ ، بينما تعادل فريق قنا سلبيا أمام فريق الفيوم خارج ملعبه .





2- المنيا مع سوهاج









يخوض فريق المنيا بقيادة شديد قناوى أشرف مباراة صعبه أمام مضيفه فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف على استاد سوهاج .





ويسعى فريق المنيا للفوز للسعي للوصول إلى قمة المجموعة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٢٠ نقطة ، بفارق نقطتين عن الدخان المتصدر برصيد ٢٢ نقطة .





يدخل فريق المنيا اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد ٢٠ نقطة، بينما فريق سوهاج في المركز التاسع برصيد ١٢ نقطة.





وشهدت الجولة الماضية فوز المنيا على بترول أسيوط بهدف للاشئ ، بينما خسر فريق سوهاج أمام فريق شبان قنا بهدف دون رد .









3- الألومنيوم مع سمسطا





يحل فريق سمسطا ضيفا على فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبداللطيف علي إستاد الألومنيوم الرياضي ،ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





يدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة بينما فريق سمسطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد ٩ نقاط .





وشهدت الجولة الماضية خسارة الألومنيوم أمام الشرقية للدخان بهدفين للاشئ ، بينما تعادل فريق سمسطا أمام تليفونات بنى سويف تعادلا سلبيا .









4- بنى سويف مع ديروط





يستضيف فريق ديروط بقيادة محمد صديق نظيره فريق بنى سويف الرياضي بقيادة محمد يوسف في مواجهة هامة ومرتقبة للفريقين ،حيث يسعي فريق بنى سويف في الحاق بقطار صدارة المجموعة للصعود للدورى الممتاز ،بينما يسعي أبناء محمد صديق بمواصلة تقديم العروض القوية هذا الموسم .









يدخل فريق بنى سويف اللقاء وهو في المركز السادس برصيد ١٤ نقطة بينما فريق ديروط بالمركز الخامس برصيد ١٤ نقاط.





وحقق الفريقان التعادل الإيجابي في الجولة الماضية حيث تعادل ديروط أمام طهطا بهدفين لكل فريق ، وتعادل بنى سويف أمام الإعلاميين بهدف لكل فريق .









5- الأعلاميين مع الفيوم





يستضيف فريق الأعلاميين بقيادة ياسر الكنانى نظيره فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى بالجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .









وشهدت الجولة الماضية تعادل الأعلاميين مع فريق بنى سويف بهدف لمثله، بينما تعادل أيضا الفيوم تعادلا سلبيا أمام فريق قنا الرياضي .









6- بترول أسيوط مع أسمنت أسيوط





على ملعب نادي بترول أسيوط يقام لقاء البترول بقيادة كرم جابر أمام فريق أسمنت أسيوط بديربي محافظة أسيوط .





يدخل أسمنت أسيوط اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد ٣ نقاط بينما فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر برصيد ١١ نقطة.





خسر فريق بترول أسيوط بالجولة الماضية أمام فريق المنيا وكذلك هزيمة فريق الأسمنت من كيما أسوان .





7- طهطا مع كيما أسوان





يستضيف فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمة نظيره فريق طهطا بقيادة محمد إسماعيل بالجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .









يدخل طهطا اللقاء بالمركز الخامس عشر برصيد ٦ نقاط بينما فريق كيما أسوان كيما أسوان صاحب المركز الثانى عشر برصيد ٩ نقاط .









تعادل فريق طهطا أمام فريق ديروط بهدفين لمثلهم بالجولة الماضية ،بينما حقق فريق كيما أسوان الفوز علي فريق الأسمنت .





8- شبان قنا مع ت. بنى سويف





يستضيف فريق ت. بنى سويف نظيره شبان قنا بقيادة كمال الزين ،ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





حقق فريق شبان قنا الفوز علي فريق سوهاج بالجولة الماضية وتعادل فريق ت. بنى سويف سلبيا أمام فريق سمسطا .



