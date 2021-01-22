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أخبار العالم

شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:17 م
قصر بوتين المزعوم
قصر بوتين المزعوم على البحر الأسود
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قسم الخارجي
عاد الحديث مجددا عن "قصر بوتين الأسطوري" بعد تحقيق نشره المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، يتحدث خلاله عن قصر فخم على ساحل البحر الأسود يزعم أنه يعود للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أليكسي نافالني في مقطع فيديو نشر بعد إلقاء القبض عليه إن تكلفة قصر بوتين بلغت أكثر من 1.35 مليار دولار، كما يصل حجمه إلى 39 ضعف مساحة موناكو الفرنسية.

وبينما يجري الحديث عن قصر بوتين في الوقت الحالي، كان العقار معروفا للصحفيين والنشطاء قبل سنوات.

ونشرت "موسكو تايمز" صورا من داخل القصر الأسطوري، تقول إنها تعود لعام 2011، وهو المبنى الذي يعتبره المعارض نافالني "أكبر رشوة في التاريخ".

وترصد الصور معالم القصر المقام على مساحات ضخمة، حيث تظهر اللقطات البوابة المحصنة والأشجار المزروعة بطول المكان، فضلا عن مظاهر الرفاهية مثل حمامات السباحة وغيره.

وشاهد أكثر من 56.5 مليون شخص الفيلم الذي نشره نافالني في 19 يناير، عن القصر المزعوم، والذي يكشف عن تفاصيل حول المبنى الذي يضم كازينو وملعب هوكي الجليد تحت الأرض وحقل كروم.

في المقابل، ينفي الكرملين صحة ماجاء في فيلم نافالني، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه التقارير بأنها "مجرد كذب" و"افتراءات فارغة" و"هراء محض".

وأضاف بيسكوف أن "البيانات التي تم تجميعها في هذه المادة تمثل فبركة عالية الجودة تجلب الكثير من المشاهدات".
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالني
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