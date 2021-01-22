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أخبار العالم

دولة أوروبية تمنع استقبال الطائرات القادمة من الإمارات والخارجية تعلق

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:38 م
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
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محمود نوفل
أكد  فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن كل المراكز المعتمدة في دولة الإمارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة. 

وبين لطفي أن المراكز المعتمدة في دولة الإمارات تفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.

جاءت تلك التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية وام ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من دولة الإمارات.

كما أشار إلى أنه يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين.
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