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رياضة

أحمد حسن: رغم ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون لكن يوجد أخطاء.. وهناك تخبط فى اتحاد الكرة

السبت 23/يناير/2021 - 05:01 ص
الأهلي أمام المقاولون
الأهلي أمام المقاولون
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محمد رشاد
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول السابق، على أن قرارات اتحاد الكرة بها تخبط شديد في الفترة الحالية، مشيرا إلى ان ريمونتاد الأهلي أمام المقاولون العرب فى الدوري كانت هائلة .

وقال حسن خلال تصريحات لقناة "النهار": "القرار ضد محمد الشناوي حارس  مرمى الأهلي تم اتخاذه بشكل سريع قبل عرضه على لجنة الانضباط، ثم تم تخفيف العقوبة".

وتابع: "لكي يتم إرضاء بيراميدز تم تخفيف عقوبة محمود وادي رغم أنه سب الحكم، هناك تخبط في القرارات وما يحدث (سمك لبن تمر هندي)، عدنا لجلسات العرب وترضية الأندية".

وعن مباراة الأهلي والمقاولون، أوضح: "ريمونتادا الأهلي جيدة جدا ولكن هذا لا يجعلنا أن ننكر الأخطاء، كان هناك خلل في اللامركزية للاعبين، محمد شريف مرة يدخل في العمق ومرة يكون في الطرف، هو وكهربا، كان هناك خلل".

وأضاف: "والتر بواليا لاعب جيد ولكن محمد شريف كان يسير بشكل جيد وكنت أرى أن يظل الاعتماد من جانب موسيماني على شريف حتى يدخل الأول في المباريات خطوة بخطوة".

وواصل: "المقاولون سيطر في الشوط الأول والنحاس تفوق، وميزة الأهلي أنه يعرف كيف يفوز، وفي الشوط الثاني الأهلي أخذ المجازفة والمخاطرة وهاجم بكل قوته وحقق المطلوب".

وأتم: "على موسيماني أن يراجع أخطائه لأن الأهلي لم يعد يستحوذ على الكرة مثل السابق، وأن يراجع أيضا تشكيل اللاعبين الذين يبدأ بهم المباريات".
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