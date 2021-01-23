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فن

ماجد المصري يوجه رسالة دعم لـ أمير كرارة بعد شفائه من كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 06:16 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجة الفنان ماجد المصري  رسالة دعم للنجم امير  كرارة بعد شفائة من فيروس كورونا.

ونشر ماجد المصري  صورة تجمعه بأمير كرارة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علق قائلا : حمدلله علي سلامتكم يا ميرو .

و كان قد اعلن الفنان امير كرارة تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي اصابه قبل اسبوعين بسلبية المسحة التي  قام باجرائها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب امير كرارة :" الحمد الله فضل ونعمة وكرم من ربنا كبير المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".
ماجد المصري يوجه رسالة دعم لـ أمير كرارة بعد شفائه من كورونا
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