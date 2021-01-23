رئيس الشيوخ في برقية تهنئة للسيسي: ٢٥ يناير مهدت الطريق لثورة ٣٠ يونيو

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهنئه فيها بذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين معربًا باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص التهاني القلبية له بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد مؤكدا انهم يبذلون أرواحهم الذكية في سبيل أمن الوطن وحماية جبهته الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.





كما تقدم رئيس الشيوخ أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير مشددًا على أنها مهدت الطريق لثورة ٣٠ يونيو واكدت على وعي الشعب المصري وارادته في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.





وأضاف (عبدالرازق) في برقيته للرئيس السيسي انه ينتهز هذه الفرصة لنذكر بكل فخر جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة داعيا الله عز وجل له بان يسدد خُطاه ويعيد عليه هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تعود على شعب مصرالكربم بالامن والازدهار.





وجاء نص البرقية كما يلي "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " ونحن نحتفي بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بإسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن البلاد، وهم يبذلون فى سبيل ذلك أرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.



