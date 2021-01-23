لجنة للتفتيش وإحكام الرقابة على الصيدليات بشمال سيناء

قال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء ، إنه تم تشكيل لجنه ، لإحكام الرقابة على الصيدليات بدائرة المحافظة، لمتابعة تداول الادوية والمطهرات والماسكات بالسوق المحلي، ومتابعة الصيدليات المخالفة للقوانين.

وقد ضمت اللجنة كل من: الدكتور أحمد زعرب، والدكتور سمر جمعة مفتشي إدارة العريش للمرور على الصيدليات، تحت إشراف الدكتوره أمل الخليلي مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وقد تبين من خلال التفتيش مخالفة ٣ صيدلية تابعة لقسم ثان العريش، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير الفني ومخالفتهم للقوانين واللوائح المنظمة للعمل والصيدليات.

كما أسفرت نتيجة المرور عن تحرير محضر ضبط أدوية مهربة، وأدوية مجهولة المصدر في نطاق قسم ثان العريش، وقال: إنه لا تهاون مع من يثبت مخالفته، مع تطبيق الإجراءات القانونية المشدد على المخالفين.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في المنظومة الصحية للحفاظ علي حياة المواطنين وصحتهم.

أشار المحافظ إلى حرص المحافظة بالكامل على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للنقابة الفرعية للصيادلة بشمال سيناء لتقوم بدورها الحيوي وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف مدن المحافظة بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ نقابة الصيادلة بزيادة عدد الصيدليات التي تعمل علي مدار 24 ساعة في مختلف مدن المحافظة حتي تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خدمًة للمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء.

بدوره أكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء دور النقابة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» ونشر الوعي للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعية وتوزيع ملصقات في شوارع مدينة العريش وتنفيذ ندوات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس بعدد من المؤسسات والنقابات المهنية.

أضاف الهادي، أن النقابة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بشمال سيناء وفرت 50 ألف كمامة علي الصيدليات في مدينة العريش و4500 كمامة علي الصيدليات في مدينة بئر العبد و3500 كمامة على الصيدليات في مدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية وبدعم من محافظ شمال سيناء.

بدوره أكد الدكتور معتز بدوي سكرتير عام النقابة، الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة في مواقعهم المختلفة في نشر الوعي لدي المواطن السيناوي وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا علي قيام النقابة بدعم الصيادلة وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال تأدية أعمالهم خلال مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.





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