لمواجهة كورونا.. نبات طبيعي يقوي الجهاز المناعي ضد الفيروسات

وتتواجد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم تصديرها إلى العديد من الدول الأجنبية بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة.



ويتم استخدام نبتة الخبيزة بطرق مختلفة، فالبعض يقوم بطهيها وتناولها، واخرين يستخلصون زيتها ويستخدموه في الطب البديل، كما من الممكن إضافتها إلى الشاي.



وفي بحث اجراه الدكتور خالد مصليحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية،أكد فيه أن الخبيزة واسمها العلمى "Malva parviflora" تحتوى على العديد من المواد الفعالة مثل الفلافونيدات ومعها مواد فينولية أخرى، بالإضافة لبعض المعادن مثل الكالسيوم، والماغنسيوم، والحديد، والفيتامينات، كما تتميز أوراق الخبيزة وجذورها باحتوائها على مواد هلامية لزجة المعروفة باسم "Mucilage".



وتعد النبتة مفيدة في محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي ، فهي تساعد في التخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، ونتيجة لخصائصها المضادة للالتهاب، تعمل على إرخاء الحنجرة وتسريع عملية الشفاء أيضًا.



كما تساعد في حل مشاكل النوم ، خاصة وان كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل النوم، لكن استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخاءه.



وتتمتع النبتة بخصائص تساعد الجسم على الإسترخاء، ومع وجود البيئة المناسبة للنوم، ستساهم في خلودك للنوم بشكل سريع.



كما تعد مضادة للالتهاب ، فهي لا تستخدم على الجروح فقط، بل اذا أصبت الإنسان بلدغة حسرة ، أو كدمة أو طفح جلدي أو أي مشاكل جلدية أخرى، يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب ، حيث ان المغذيات الموجودة في نبتة الخبيزة تجعل لها خصائص مضادة للالتهاب والتورم.



وتعالج الخبيزه مكافحة الشيخوخة وإبطاءها، فتناول الخبيزة من شأنها أن يساعد في تأخيرها وإبطاءها قدر المستطاع.، فهي تحتوي على خصائص تساعد في تحفيز انتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد المزعجة ، ومن الممكن استخدام زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة ايضًا.



كما تعالج النبتة مشاكل الهضم ، فهي تعمل الخبيزة كملين يساعد في تسريع حركة الأمعاء وتخليصك من مشاكل عسر الهضم والإمساك عند الإصابة بها.