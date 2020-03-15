تكثيف حملات تعقيم المصالح الحكومية ببئر العبد في شمال سيناء

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بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء ، بتكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع إدارة بئر العبد الصحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، برفع حالة الاستعدادات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .وكثف مجلس مدينة بئر العبــــد حملات تنفيذ خطة التعقيم بالتنسيق مع إدارة بئر العبد الصحية ، حيث تم تطهير مبنى مجلس المدينة وجار تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين ، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .وصرح محسن سالم ، رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، بأنه تم تكثيف حملات التوعية من فيروس كورونا بوضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين.وأكد رئيس المدينة، على أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، بالمتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية المختلفة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين .