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تعليم

حدد فكرة مشروعك لتدريب طلاب الاقتصاد المنزلي بـ العريش

الأحد 15/مارس/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نظم فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش دورات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال تحت عنوان "حدد فكرة مشروعك"، تحت رعاية الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، وآمال زيدان، مدير فرع الجهاز، والدكتور مروان مصطفى، عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة.


وأكد الدكتور حبش النادي أن الدورة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء وجامعة العريش لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.


وقال إن الجامعة تحرص على تنظيم تلك الدورات لأبنائها الطلاب لإعداد جيل جديد من أصحاب المشاريع قادر على المساهمة بشكل إيجابى فى دفع الاقتصاد فى مصر، وشارك بها ٥٠ طالبا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، وتم تدريبهم على كيفية اختيار الفكرة الأمثل لبدء مشروع خاص بهم.


وتناولت الدورة التدريبية عددا من المحاور منها؛ التعريف بالأعمال التجارية وأفكار المشروعات، وما هو العمل الحر، والعناصر المهمة لإنجاح أي مشروع، والمهارات والمعارف المطلوبة لرائد الأعمال، بالإضافة إلى كيفية إيجاد أفكار مشروعات ناجحة.


وتولى عملية التدريب طارق الشوربجي، مسئول الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

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