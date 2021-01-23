رئيس جهاز"القاهرة الجديدة": تنفيذ حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات ووصلات المياه الخلسة بعدة مناطق

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتفتيش علي وصلات المياه الخلسة بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتنسيق مع الشرطة المختصة بالمدينة، مؤكدًا استمرار شن الحملات بصفة دورية لإزالة أى مخالفات أو تعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين.

وأوضحت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم شن حملة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز لضبط وصلات المياه المخالفة بحى الأندلس وأرض الجمعيات، والتى أسفرت عن ضبط المخالفات وإزالة غربان المياه التى تم تركيبها خلسة وبدون تصريح.