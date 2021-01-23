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برلمان

الهضيبي: برلمان 2021 سيكون مختلفا ومتحيزا بالكامل للمواطن

السبت 23/يناير/2021 - 11:47 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن استخدام أعضاء الغرفتين التشريعيتين «مجلس النواب والشيوخ»، للأدوات الرقابية في بداية الانعقاد سواء استجوابات وطلبات إحاطة وأسئلة، يؤكد أن برلمان 2021 سيكون مختلفا ويعكس تحيزه الكامل للمواطن، قائلا: «المؤسسة التشريعية ليس في خصومة مع الحكومة والعلاقة بينهما ليست ندية لكنها تكاملية والهدف لصالح المواطن والدولة في المقام الأول».


وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، السبت، أن استخدام الأدوات البرلمانية الخاصة بالرقابة على الحكومة يزيد ثقة المواطنين في وجود جهة رقابية حقيقية بإمكانها تحقيق رغبات وتطلعات الشارع، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي يضع المواطن في بؤرة اهتمامه وعلى رأس أولوياته وذلك من خلال استخدام جميع الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابية والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهله.


وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن مجلسي «الشيوخ والنواب» سيكون لهم أيضًا دور كبير علي الجانب التشريعي، تتواكب مع المرحلة الجديدة التي تتطلب إصلاحات معينة في مجالات مختلفة، وبالتزامن أيضًا مع خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر والتي تنطلق بسرعة كبيرة، وتتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.
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