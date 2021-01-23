رئيس الوزراء: شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية بتكلفة 150 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تهتم بكل المجالات ومنها مجال التعليم العالي، وكان من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون في كل محافظة جامعة أهلية، وتم إنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية ووصل حجم الاستثمارات بها إلى 150 مليار جنيه، لـ 25 جامعة أهلية.





وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، ما حدث من نقاش حول موضوع شبكات القطارات الجديدة الكهربائية فائقة السرعة، مشيرا إلى أنها شبكة مكونة من 1975 كيلو متر تكلفتها الاستثمارية 150 مليار جنيه، والهدف منها ربط العمران القائم بالعمران الجديد.



