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رئيس الوزراء: شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية بتكلفة 150 مليار جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 12:12 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تهتم بكل المجالات ومنها مجال التعليم العالي، وكان من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون في كل محافظة جامعة أهلية، وتم إنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية ووصل حجم الاستثمارات بها إلى 150 مليار جنيه، لـ 25 جامعة أهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، ما حدث من نقاش حول موضوع شبكات القطارات الجديدة الكهربائية فائقة السرعة، مشيرا إلى أنها شبكة مكونة من  1975 كيلو متر تكلفتها الاستثمارية 150 مليار جنيه، والهدف منها ربط العمران القائم بالعمران الجديد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل فى محورين هامين فى قطاعين السكك الحديدية أولهما تطور القائم لحوالى 9570 لشبكات السكك الحديدية بنظم الإشارات، والميكنة، وإضافة أسطول جديد من الجرارات بأكثر من 220 مليار جنيه لتطوير هذا القطاع.

وأوضح أنه خلال هذين العامين مع اكتمال جميع هذه العمليات ستكون منظومة الطرق أكثر كفاءة وتطورا مع تطوير المزلقانات، واستيراد جرارات وتحديث وسائل النقل.
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