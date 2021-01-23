النيابة تستمع لأقوال سائق السيارة المنفجرة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

تستمع، اليوم السبت، نيابة الاسماعيلية لسائق السيارة التي تعرضت للانفجار والمحملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بعد انتهاء إجراء المعاينة لمعرفة سبب الانفجار، والذي وقع مساء امس الجمعة، وتسبب في تعطيل حركة المرور.





وكشفت مصادر لـ صدي البلد ، ان النيابة العامة، سوف تستمع اليوم السبت، خلال تحقيقاتها، للسائق والذي تم التحفظ عليه، امس الجمعة، بمركز شرطة القصاصين وذلك لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة، بالاضافة لاقوال بعض شهود العيان وافراد تأمين الطرق.





وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب السيارة، الذي وقع مساء الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.





وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، مما ادي الي انفجارها عقب خروج السائق منها وقد اصيب بكدمة بالكتف اثناء محاولة انقاذه.





تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا يفيد انفجار سيارة أنابيب غاز منزلي قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الاسماعيلية.





تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انفجار سيارة تحمل 250 أسطوانة غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند الكيلو 86.





جاء ذك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان، متجهه الي مستودع سرابيوم، بالكيلو 86 الصحراوي.





كما جرى الدفع ب7 سيارات إطفاء و 3 سيارات أسعاف و السيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق .





واعادت ادارة المرور فتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات بعد السيطرة علي انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز الطبيعي.





وتم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، وشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحاما بسبب عمل المرور علي رفع بقايا السيارة واسطوانات الغاز.



