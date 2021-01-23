المرصد لحقوق الإنسان: مبادرة العسومي تعزز حقوق الأفراد على مستوى الوطن العربي

أشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بموافقة مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الذي عُقد مؤخرًا على إنشاء "المرصد العربي لحقوق الإنسان" بهدف حماية وتعزيز حقوق الأفراد على مستوى الوطن العربي.





وقال محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد، إن وجود آلية عربية تعنى برصد واقع حقوق الإنسان وتقييم تقدم الدول في هذا المجال يعزز تبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات بين الدول، ويساهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية وتفعيل دور البرلمان العربي في التنسيق بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية وتعزيز حقوق وحريات الأفراد.





وأشاد الغريري بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرلمان العربي في الآونة الأخيرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي والتي تكللت بإطلاق مجموعة من المبادرات والمراكز المتخصصة لتفعيل دور البرلمان بشكل يلبي طموح وتطلعات الشعوب العربية، إذ جاء إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان كمبادرة حقوقية تستهدف رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية وموقفها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلاَ عن بيان الحقائق والمستجدات الحقوقية.



