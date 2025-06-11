عازفة صينية شهيرة: العزف في مصر له طعم آخر..وسأحكي عن عظمة بلدكم| خاص

قالت العازفة الصينية الشهيرة جينغ آه ، أن مشاركتها في الأمسية الفنية تحت عنوان الموسيقي تربط العالم ، بالمتحف القومى للحضارة المصرية، حلم حققته في بلد التاريخ والحضارة العظيمة.



أكدت جينغ في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أن عزف الموسيقي في مصر له طعم خاص ، معربة عن إنبهارها بـالتاريخ والأهرامات التي شاهدتها في زيارة رائعة لها ،قائلة :سوف أحكى عن روعة هذا البلد العظيم.

عازفة صينية شهيرة



أشارت العازفة الصينية الشهيرة ،إلى تأثر الحضور بعزفها اليوم ،من المصريين والصينين هي المكفاءة الحقيقية التي ينتظرها العازف تقديرا لما يقدمة من فن.



وتابعت أنها تدمج الموسيقي الصينية التقليدية مع الحديثة ،لتخرج مزيج رائع من الفن الحديث، لافتة إلى أن لها معزوفات عالمية في أحد الأفلام الشهيرة ، بالإضافة إلى حصولها على جائزة الجرس الذهبي في الصين ، والتي تعد الجائزة الأهم في الموسيقي.



وعبرت عن إعجابها بالمتحف القومي للحضارة ، قائلة: هذه أول مرة لى أعزف في متحف عظيم ليضيف لي الكثير في رحلتي الموسيقية ،قائلة كما أغني الموسيقي المصرية التراثية .

أفادت إنها درست قليلا عن الحضارة المصرية العظيمة ،مبدية اهتمامها الكبير بالثقافة والتاريخ المصرى ،بالإضافة إلى الشعب المصرى المرحب بضيوفه.



وأنهت حديثا قائلة : سوف أحكي عن عظمة بلدكم وتاريخها ، وما شاهدته من كرم ولطف المصريين ، وحبهم للموسيقي وتقديرهم لذلك.

