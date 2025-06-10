أنغام: أؤمن أن تقنية Dolby Atmos هي مستقبل الموسيقى.. وأريد لأغنياتي أن تعيش

أعلنت الفنانة المصرية أنغام عن إصدار نسخة معززة من ألبومها الجديد باستخدام تقنية Dolby Atmos، لتكون أول مطربة مصرية تقدم عملًا غنائيًا بهذه التقنية المتطورة.

وقالت أنغام، في تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم تجربة استثنائية للجمهور، حيث تتيح Dolby Atmos صوتًا محيطيًا يجعل المستمع يشعر وكأنه جزء من العمل الموسيقي.

أنغام: "أحب أن تبقى أغنياتي حية لأجيال قادمة"

وعبّرت أنغام عن حرصها على أن تبقى أعمالها حية وذات جودة عالية يمكن الاستماع إليها على مرّ الأجيال، قائلة: “التقنية دي موجودة في العالم كله، ومعظم المغنيين العالميين استخدموها.. وأنا حابة أغنياتي تعيش بتقنية وجودة عالية عشان الأجيال كلها تسمعها”.

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المزيكا لازم تطلع من غير غلطة

وأضافت أن الموسيقى التي تقدمها يجب أن تكون خالية من العيوب، موضحة أن الوصول إلى هذا المستوى من الكمال ليس أمرًا سهلاً على الإطلاق: "أنا حابة إن المزيكا تطلع مفيهاش غلطة.. وده مش سهل خالص".

وأكدت أنغام أن تقنية Dolby Atmos تمثل مستقبل صناعة الموسيقى، مشيرة إلى أنها تؤمن بإمكانياتها الكبيرة في تغيير طريقة استماع الناس للأغاني، وأنها فخورة بكونها سبّاقة في تقديم هذا التوجه في الساحة الغنائية المصرية.