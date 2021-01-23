السيسي مطالبا الشباب بتطوير مناطقهم: كلنا جنود ربنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة والحكومة تتعاملان مع شعبها بكل شفافية، والشعب يطلع على كل ما تفعله الحكومة، معقبا: "بنطلع بجميع افتتاحاتنا من باب إنكوا تكونوا معانا فيها"، مشيرا إلى أن جميع قادة الجيوش والشعب الهندسية فى جميع المناطق مسئولة عن جميع المشروعات مع الدولة، وذلك للمتابعة والمراقبة المستمرة لجميع المشروعات.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يجب أن يكون لكل مركز أو قرية شبابها الذين يقفون بجانب الدولة فى تطوير منطقتهم، متمنيا أن المنافسة بين هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان تساعد على وجود 26 مركزا لهؤلاء الشباب، قائلا: "متنهدشوش كلنا جنود ربنا، ربنا يسهلنا كل الأمور، وربنا يجعلنا ممن لا يسلط علينا جنوده".





وأوضح أنه بمشروع الـ 1500 قرية سيتم تطوير كل القرى المصرية وبهذا ستكون قضت الدولة على مشكلة الريف في مصر ويبقى لها التفرغ لأي تعديات على تلك القرى بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن الـ 1500 قرية لها 11 ألف تابع وهي القرى والنجوع والبيوت المترامية الأطراف في نفس القرية.









وأشار إلى أن هذه هي مشكلة التخطيط والترتيب العمراني قديما والتي وقعت الدولة في تبعيتها، مؤكدا: "إحنا بنحاول نحل المسألة بقدر الإمكان"، مشددا على مقولة: "إحنا لازم ناخد خط على الريف، ويعني بها أن نحل كل المشاكل المتعلقة بالريف "مرة واحدة" وعلى مستوى متوازٍ واحد وليس بشكل منفصل".