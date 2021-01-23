بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون.. فيديو





جاء هدف ساوثهامبتون والمباراة الوحيد عن طريق جابرييل دوس سانتوس مدافع أرسنال "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 24، من عمر المباراة.

وتواجد النجم المصري محمد النني ضمن تشكيلة أرسنال الأساسية التي خاضت مواجهة ساوثهامبتون.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - حابرييل - سواريس.

خط الوسط: محمد النني - شاكا - ويليان - مارتينلي.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - نيكتاه.





يذكر أن فريق آرسنال هو بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.



ودع فريق آرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بعد الهزيمة من ساوثهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانيت ماري.