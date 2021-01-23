السعدني: 20 مليار جنيه تكلفة مشروع تبطين الترع فى المرحلة الأولى





أضاف السعدنى خلال مداخلة هاتفية مع "أكسترا نيوز"، أن منذ بداية المشروع حتى الوقت الحالى تم الانتهاء من تبطين 820 كيلو متر، لافتا إلى أن مشروع تبطين الترع حوالى من 5% لـ 10% من حصة مصر فى المياه.





أشار ا لمشرف على المشروع القومى لـ تبطين الترع، أن المرحلة الاولى "7 الاف كيلو"، من المشروع من المتوقع أن تصل تكلفتها لـ 20 مليار جنيه.





واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مشاريع البنية التحتية للقرى الريفية، وأهم ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة، لأهالي القرى، موضحا أنه تم رفع كفاءة المنشآت الخدمية للقرى الريفية، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب تطوير شبكات الطرق.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع أرض الفيروز، أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم رفع كفاءة جميع الترع، ضمن مشروع تبطين الترع، خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتا إلى أن الهدف منه راحة الفلاح في وصول المياه للأرض الزراعية.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



وأشار

قال المهندس محمود السعدي، المشرف على المشروع القومى لـ تبطين الترع، أن مصر بها 33 ألف كيلو "ترع"،جارى العمل فى المرحلة الأولى من مشروع التبطين بمسافة تبلغ 7 آلاف كيلو، وسيتم الانتهاء منه فى يونيو 2022.