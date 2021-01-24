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اقتصاد

ننشر سعر الدولار في البنوك اليوم 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 07:03 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-1-2021.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري إلى 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع .

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وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك  عودة.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنك " التجاري وفا إيجيبت

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.65 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الاسكندريةـ "

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه لشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري ، اتش اس بي سي،أبوظبي الاول، مصر، القاهرة، التعمير والاسكان، العربي،  ، الكويت الوطني،ABC"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنم " الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الاهلي القطري، بلوم مصر، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي، الأهلي المتحد،، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، الاتنمي الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية".

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
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