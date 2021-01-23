صور تذكارية لـ الرئيس السيسي بعد افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن مواصفات سفن الصيد .





والتقط الرئيس السيسي مجموعة من الصور التذكارية مع المسئولين بعد الانتهاء من تفقد مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بمحافظة بورسعيد .

وأخرج العاملون في المشروع، مجموعة أسماك من داخل المزرعة وعرضوها على الرئيس، وقال السيسي للعاملين: "متشكرين .. كتر خيركم وكل سنة وانتم طيبين".





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



